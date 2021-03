Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno fatto pace? “Rapporti inesistenti”

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno fatto pace? Il rumor circola con una certa insistenza sul web da diversi mesi. Come stanno realmente le cose? Il caso è stato affrontato da Dagospia. Il giornalista Giuseppe Candela ha scritto: “Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato, anzi no hanno fatto pace. ‘Si sono chiarite, si stanno riavvicinando, si sono scritte’, di voci sui rapporti tra le due ex veline di Striscia la notizia ne sono circolate parecchie”.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia – Foto: Instagram

Candela ha poi continuato: “In realtà, pur nel rispetto del passato, ad oggi, stando alle nostre fonti, i rapporti tra Ely e Maddy sono inesistenti”.

Le due ex amiche vip del cuore non proferiscono parola sul loro rapporto da diverso tempo. Lo scorso anno Elisabetta Canalis aveva parlato della lite con la collega ed ex amica vip Maddalena Corvaglia durante un’intervista rilasciata al settimanale Grazia.

“Maddalena Corvaglia? Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata – aveva detto Elisabetta -. Devo dire almeno una cosa? Allora diciamo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi, spesso non succede”.

L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo aveva lasciato intendere che la pace è ancora molto lontana: “Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”.

Siamo a marzo 2021 e i rapporti tra Eli e Maddalena sono… inesistenti!