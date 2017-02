Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono unite da un legame fortissimo e speciale dal 1999, cioè da quando fecero il debutto come veline sul bancone del tg satirico di Canale 5 Striscia la notizia. Da quel momento a oggi, il loro rapporto di amicizia si è consolidato e rafforzato. Sono unitissime e affrontano insieme le gioie e i dolori della vita. La moglie del medico americano Brian Perri e mamma della piccola Skyler Eva ha perso il padre di recente. La showgirl e conduttrice tv pugliese si è invece separata dal marito Stef Burns. Anche Maddalena ha perso il padre di recente. Un periodo di certo non facile per la soubrette sarda Elisabetta Canalis e la mamma vip di Jamie Carlyn, Maddalena Corvaglia, ma sono forti e determinate come non mai! Ecco cosa ha rivelato Elisabetta Canalis alla rivista di gossip Chi!

L’ex valletta del Festival di Sanremo ha rivelato al settimanale di cronaca rosa diretto da Alfonso Signorini: “Ora io e Maddy ci siamo ritrovate entrambe senza papà e lei sta attraversando un momento particolare, ma è fortissima. Ci sono successe cose belle e cose brutte che si sono intrecciate – ha spiegato Elisabetta – Abbiamo avuto due storie parallele, senza che una seguisse l’altra, ma ci siamo ritrovate qui, insieme, a iniziare una nuova vita. E ci ha aiutato molto essere vicine in questo momento perché io ho un marito meraviglioso, mandato dal cielo, e un’amica forte che mi sblocca quando vado in tilt. Lei, in questo momento, ha me, e spero che lo pensi veramente perché mi ha davvero (si commuove, ndr). Ho sempre pensato che fra di noi ci fosse un legame speciale – ha sottolineato l’ex velina mora di Striscia la notizia -, perché diventare amici in tv è molto difficile. Invece noi ci conosciamo a memoria, lei con me non si stupisce più di niente e viceversa, è una che ti tranquillizza anche quando il mondo sta crollando, e le auguro che anche a livello lavorativo vengano riconosciuti la sua bravura e il suo impegno”.

Durante l’intervista Elisabetta Canalis ha commentato la notizia di George Clooney e Amal Alamuddin in dolce attesa di due gemelli: “Sono contentissima, sono felice, è una notizia che mi ha dato gioia. Quando si desidera un figlio e questo arriva è un regalo, gli faccio tanti auguri”. Sempre molto gentile, diplomatica e dolce.

Qualche giorno fa la soubrette sarda si è spogliata per la nuova campagna di sensibilizzazione della Peta contro le pellicce.

“Ogni giacca in pelliccia o taglio di pelliccia sono stati presi da un essere vivente terrorizzato – ha dichiarato la modella e showgirl sarda – che è stato catturato in natura o che ha vissuto una vita di miserie rinchiuso in una spoglia gabbia di metallo prima di essere affogato, folgorato, avvelenato o spellato vivo. Io, così come tanti dei vostri lettori, desidero vedere Vogue muovere un passo verso un futuro compassionevole per la moda, impegnandosi a non promuovere la pelliccia sulle sue pagine”. La moglie di Brian Perri ha scritto a Emanuele Farneti per suggerire che questo è il momento perfetto per iniziare un nuovo capitolo dell’iconica bibbia della moda.