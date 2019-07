Elisabetta Canalis rivela: “Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte”

Elisabetta Canalis ha rilasciato un’intervista a Panorama Wellness nella quale ha raccontato il suo rapporto con il marito, il medico americano Brian Perri, che l’ha portata a vivere a Los Angeles. La mamma vip di Skyler Eva ha rilasciato dichiarazioni piccanti e molto intime alla nota rivista.

La modella e soubrette Elisabetta Canalis è davvero felice ed entusiasta della sua love story matrimoniale con Brian. Ha speso parole al miele per il suo principe azzurro: “Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, famiglia con 12 figli. Forte, responsabile, conservatore. Per me c’è sempre. Ho scelto bene”.

La showgirl sarda Elisabetta Canalis si è poi spinta oltre, rilasciando dichiarazioni molto private: “Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte… ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso”.

