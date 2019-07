Elisabetta Canalis sulla presunta lite con Maddalena Corvaglia: “Non voglio nemmeno parlarne”

Elisabetta Canalis non si è voluta sbilanciare più di tanto sulla presunta lite con la sua testimone di nozze e amica vip inseparabile Maddalena Corvaglia. Intervistata da Il Giornale, l’ex velina mora del tg satirico di Canale 5 Striscia la notizia ha bollato lo scoop lanciato qualche giorno fa dal settimanale di cronaca rosa Chi come una fake news.

La presunta lite tra Elisabetta e Maddalena

Sui rispettivi profili social non c’è traccia di foto insieme da diverso tempo. Anche sui rispettivi post social non figurano né like né commenti. Strano, no? La rivista di cronaca rosa Chi aveva parlato di una vera e propria rottura tra la showgirl sarda Elisabetta Canalis e la soubrette pugliese Maddalena Corvaglia.

Fino a poco tempo fa la modella e soubrette Elisabetta Canalis e la sua collega Maddalena Corvaglia stavano lavorando insieme a un progetto imprenditoriale nel campo del fitness. Le due ex veline storiche del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, avevano sponsorizzato la nuova collaborazione sui rispettivi profili social dove, di punto in bianco, sono totalmente scomparse le interazioni tra le ex veline.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia avevano annunciato una collaborazione negli Stati Uniti per un progetto legato al fitness – si leggeva sul settimanale Chi -. Improvvisamente però l’idea pare si sia arenata. Inoltre, sui social le due non scambiano più like e non interagiscono da tempo. Come mai?”.

La replica di Elisabetta a Il Giornale è piuttosto piccata e secca: “Non voglio nemmeno parlarne, sono soltanto pettegolezzi“.

Redazione-iGossip