Elisabetta Gregoraci ha bacchettato l’ex marito Flavio Briatore durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo. La showgirl e conduttrice tv ha parlato del caos mediatico sollevato dalle dichiarazioni contrastanti e divergenti di Briatore, prima e dopo aver contratto il nuovo Coronavirus.

Elisabetta Gregoraci e Silvia Toffanin a Verissimo – Foto: Facebook

La presentatrice tv Elisabetta Gregoraci ha asserito: “Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori. La polemica sulle discoteche? Lo sgrido spesso. Sono al suo fianco, ma non sono sempre d’accordo con quello che dice. Certe volte dovrebbe tacere ma le persone non si possono cambiare”.

Elisabetta ha escluso il ritorno di fiamma con Flavio: “Non torno con lui. Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio ma è finita male. Faccio fatica a innamorarmi di nuovo. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore”.

Da domani inizierà la sua avventura come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini. “Sono agitata, non dormo da giorni però sono felice di iniziare questa nuova avventura – ha detto Elisabetta -. Flavio non è contento di questa decisione, ne abbiamo parlato, ma gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set nazionale!