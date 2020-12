Elisabetta Gregoraci dopo la diretta al GF Vip resta fuori di casa: intervengono i pompieri

Elisabetta Gregoraci dopo la diretta al Grande Fratello Vip 2020 è rimasta fuori di casa per parecchio tempo. Come mai? Che cosa è successo? Tutta colpa dei ladri oppure l’ex marito della showgirl e conduttrice tv Flavio Briatore ha cambiato la serratura dell’abitazione? No, nulla di tutto ciò. Elisabetta Gregoraci ha cercato di aprire la porta della sua abitazione, ma non ci è riuscita.

Una delle grandi protagoniste del GF Vip 5 di Alfonso Signorini ha dichiarato ai suoi follower di Instagram nelle storie: “Volete lo scoop? Sono fuori da casa mia, non funziona la chiave, sono rimasta fuori ragazzi. Sono rimasta fuori, non si apre la porta di casa mia, voglio morì. No ragazzi cosa devo fare? Vi giuro non si apre – ha detto su Instagram -. Sono bloccata, no, non è Briatore che ha cambiato la serratura. Vi pare che alle 2 e mezza di notte rimango bloccata? Qualcuno che venga ad aiutarmi”.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha poi spiegato: “Ho fatto questa diretta per voi, ma adesso ho un altro problema io, sono rimasta chiusa fuori. Fra, Enock venite ad aiutarmi? Dite di tirare avanti e indietro? Provo ma non sta funzionando, non si apre”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha continuato: “Adesso sveglio qualcuno e mi faccio aprire dalla portiera. Però si arrabbia sono le 2 e mezza di notte. Qualcuno venga a salvarmi. Invece di fare la pazza in diretta, forse è il caso che chiami qualcuno. Stasera mi tocca dormire sul pianerottolo. Ok forse è meglio che chiami i vigili del fuoco. Chiamo i pompieri no? Dite che prima è meglio che svegli la portiera?”.

L’intervento dei pompieri è stato davvero provvidenziale per la cara Elisabetta. Imprevisto risolto, dopo momenti di panico e sconforto vissuti dalla bellissima mamma vip di Nathan Falco!