Vicini ma molto, molto distanti. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, in vacanza a Montecarlo, condividono un fine settimana in famiglia a bordo piscina con il piccolo Nathan. I due però sono freddi: mentre l’imprenditore è impegnato tra i tuffi in acqua, Elisabetta, seduta sulla scaletta, immerge solo i piedi.

Niente sguardi complici, niente affinità, niente baci tanto meno carezze. Crisi di coppia? Normale amministrazione familiare? Flavio ed Elisabetta smentiscono, le foto però parlano da sole.

Flavio Briatore: “Separarmi da Elisabetta Gregoraci mi costerebbe troppo”

Le immagini del settimanale Chi mostrano Elisabetta Gregoraci, bikini nero e occhiali da sole, mentre mostra i suoi addominali e controlla a vista suo figlio, impegnato a giocare in acqua con i figli di sua sorella Marzia. Poco distante c’è Flavio Briatore, con un fisico leggermente appesantito, mentre dà prova di essere un bravo tuffatore.

Poco tempo fa l’imprenditore aveva dichiarato: “Non siamo in crisi, e poi separarsi mi costerebbe troppo”.