Elodie e Andrea Iannone fidanzati: matrimonio e figli in arrivo?

Elodie e Andrea Iannone formano una delle coppie vip più belle e sensuali del jet set nazionale. Amano condividere alcuni momenti della loro vita sentimentale con i follower sui social. Stanno insieme ormai da due anni. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, a tal punto che si sono diffusi rumor su alcuni progetti della coppia. Ora la famosa e popolare cantante ha parlato di figli e matrimonio durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, dove si è soffermata anche sulla polemica piuttosto ridicola e retrograda sul fatto che si spoglia spesso per videoclip e pubblicità.

«La gente ancora si indigna perché mi spoglio – ha detto la star musicale di A fari spenti a Vanity Fair -. E allora io mi spoglio di più. Con il mio corpo faccio quello che voglio, e non lo sto sessualizzando anche se potrei. Arriverà il momento in cui vi stancherete di commentare che mi metto in mutande e prenderete la parola su questioni di maggiore importanza».

Elodie e Andrea Iannone convoleranno a nozze? La nota artista è stata piuttosto categorica: «Sono impegnativa e capricciosa, questo sì. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico».

Nessun matrimonio in vista, però sui figli ha un’altra idea. «Ci sto pensando – ha rivelato l’ex star di Amici di Maria De Filippi -. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli». Finora non ha preso in considerazione l’idea di diventare madre per paura del grande cambiamento che comporta: «Mi sento di avere ancora 16 anni».

