Elodie ospite a Domenica In di Mara Venier manda un messaggio ad Emma Marrone: “Ti vogliamo tutti bene”

Elodie ospite ieri a Domenica In di Mara Venier ha mandato un toccante messaggio alla sua collega e amica Emma Marrone, dopo che quest’ultima ha rivelato sul suo profilo Instagram di prendersi una pausa dalla musica per problemi di salute. La vincitrice del Festival di Sanremo e di Amici di Maria De Filippi ha già dovuto lottare contro il tumore alle ovaie dieci anni fa.

Qualche giorno fa la bravissima e famosa cantante pugliese ha condiviso una frase storica di John Lennon in un post su Instagram (“la vita è ciò che ti accade quando sei intento a fare altri piani”) e ha poi annunciato la sua pausa dalla musica. La co-conduttrice del Festival di Sanremo 2015 e direttrice artistica della squadra bianca di Amici 2016 e 2017 ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto, solidarietà e speranza dai fan e personaggi famosi, tra cui Maria De Filippi.

Ieri Elodie ha colto l’occasione per mandare un abbraccio virtuale alla collega: “Emma è una donna molto forte, che stimo tanto e mi ha dato tanto, so che affronterà tutto questo come sempre. Penso che sappia che le vogliamo bene tutti e spero di sentirla presto. Le ho mandato un messaggio. Siamo tutti con lei”.

Elodie ha poi parlato dei suoi progetti futuri, della sua personalità allegra e dell’attitudine ad avere la battuta pronta: “Mi piace giocare e in questo periodo sto cercando di capire come fare cose nuove”. Ha pubblicamente ringraziato la sua madrina dello spettacolo: “Maria De Filippi è stata la prima a credere in me. Mi ha dato una grandissima possibilità… La ringrazierò sempre”.

La cantante salentina ha poi confermato la storia con il noto rapper: “Marracash è il mio fidanzato. Ci vogliamo molto bene, lo stimo molto… Ci stiamo conoscendo e mi rende felice”. Auguri!

