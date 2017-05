Emma Marrone su Maria De Filippi: “Può contare sempre su di me”

Emma Marrone ha parlato del suo ritorno ad Amici di Maria De Filippi 2017 come coach dei Bianchi e del suo bellissimo rapporto con la regina di Mediaset, Maria De Filippi, durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. La co-conduttrice del Festival di Sanremo 2015 e direttrice artistica della squadra bianca di Amici 2016 e 2017 era stata anche duramente criticata da alcuni fan sui social diversi giorni fa poiché era stata considerata come il burattino di Maria De Filippi.

Dopo l’addio polemico e molto chiacchierato di Morgan ad Amici 2017, è tornato il sereno al talent show di Canale 5.

A tal proposito Emma ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni: “E’ tornato il sereno grazie al fatto che adesso i cantanti cantano, i ballerini ballano e io ed Elisa poniamo l’attenzione su di loro senza polemiche. Quando è scoppiato il patatrac con Morgan mi è arrivata una richiesta di aiuto da parte di Maria. Lei si è sentita in difficoltà nel chiedermelo perché sapeva che avrebbe reso complesso riorganizzare i miei progetti. All’inizio ero titubante ma ho accettato perché ero l’unica persona esterna al programma che poteva salire su quel treno in corsa”.

Poi la cantante salentina si è soffermata sul suo splendido rapporto con la moglie del celebre giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo: “Io e Maria abbiamo un rapporto diretto, è uno dei motivi per cui adesso non c’è più una situazione tra giovane talento e madrina artistica, ma è alla pari. La mia sincerità verso di lei è uno dei motivi per cui mi stima. La ragione è che sono una persona sulla quale si può contare sempre”.

Qual è la ricetta del suo successo, che dura da ben 7 anni? “Per rimanere in questo mondo, serve creare un vero interesse nel pubblico – ha spiegato Emma Marrone a Tv Sorrisi e Canzoni -, avere carisma, fare una montagna di sacrifici in funzione della musica. Ci sono riuscita perché ho lavorato notte e giorno senza sosta fino a oggi. Io Amici, l’ho vinto nel 2010 e sono ancora qui”.