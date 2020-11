Enock Barwuah, spunta un’altra ragazza: la segnalazione di Biagio D’Anelli a Mattino Cinque

Enock Barwuah è finito al centro del gossip in questi giorni per un presunto flirt con la new entry del Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma. Ora è spuntata un’altra ragazza. La segnalazione dell’opinionista tv ed ex gieffino Biagio D’Anelli a Mattino Cinque sta facendo molto rumore in Rete.

L’ex concorrente del Grande Fratello Biagio D’Anelli ha rivelato alla conduttrice tv Federica Panicucci di essere stato contattato da una ragazza che dice di essere uscita per mesi con il fratello minore del calciatore Mario Balotelli.

“Mi auguro che chi gestisce l’account di Selvaggia tiri fuori questi presunti messaggi – ha esordito Biagio -. Così risolviamo l’arcano mistero. Enock Barwuah, bellissimo ragazzo, corteggiatissimo. Ieri magicamente mi è arrivato un messaggio da una ragazza di cui per ora non posso fare il nome. Lei è di Bergamo, è rimasta delusa dall’atteggiamento di Enock perché da gennaio a marzo prima del lockdown si frequentavano. C0è stata la quarantena e dopo lei era convinta di avere ancora una frequentazione ancora con lui e invece Enock è uscito allo scoperto con Giorgia”.

#GFVIP, Enoch e Selvaggia: cosa è successo veramente tra i due ragazzi?



Ma in diretta a #Mattino5 spunta una terza ragazza che lo accusa… pic.twitter.com/yMQj6VfW2x — Mattino5 (@mattino5) November 17, 2020

Biagio ha poi continuato: “Questa ragazza quindi è molto delusa. Lei mi ha già mandato del materiale, ma aspetto nuove prove. Lei dice che lui l’ha menzionata nella casa facendo riferimenti ad alcune loro uscite. Io mi auguro che prima del lockdown lui non fosse già insieme a Giorgia, altrimenti sarebbe tutto ancora più pesante. Appena avrò altro materiale parlerò meglio e potrò fare anche il nome di chi mi ha inviato tutto”.

Ora resta da chiarire un dettaglio non di poco conto: Giorgia ed Enock Barwuah stanno insieme da prima del lockdown o subito dopo la prima ondata di Covid-19? Come stanno realmente le cose? Con molta probabilità questa segnalazione verrà affrontata nei salotti tv di Barbara d’Urso e Federica Panicucci, e forse anche da Alfonso Signorini durante la prossima puntata del GF Vip 5.