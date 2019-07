Eros Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli dopo la separazione: “Non è un’arrampicatrice”

Eros Ramazzotti è intervenuto pubblicamente sui social per difendere a spada tratta Marica Pellegrinelli dopo la notizia shock della separazione. Dopo 10 anni d’amore, 5 anni di matrimonio e 2 figli (Raffaella Maria e Gabrio Tullio) Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno preso strade separate. La conferma ufficiale è giunta alcuni giorni fa direttamente dal celebre cantautore e dalla bellissima modella mediante un comunicato stampa.

La modella Marica Pellegrinelli e il cantante Eros Ramazzotti hanno spiegato le ragioni dell’addio e hanno invocato privacy per i loro figli.

Marica Pellegrinelli ha lasciato Eros Ramazzotti per il giovane rampollo Charley Vezza? Lo scoop bomba è stato lanciato dal giornalista di Dagospia e del settimanale Oggi, Alberto Dandolo. L’uomo che avrebbe fatto perdere la testa all’ex moglie del celebre cantautore romano sarebbe proprio il proprietario dello storico e noto marchio piemontese Gufram.

Eros Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli sui social

“Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica…”, ha esordito il celebre cantautore su Instagram. Ha voluto prendere le difese dell’ex moglie spegnendo tutte le sterili polemiche: “Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate; è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci”.

E ha poi aggiunto: “Assolutamente tutto quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato e tutte le schifezze che ho letto… per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”.

