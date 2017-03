Eva Grimaldi ha fatto coming out all’Isola dei famosi 2017, rivelando di essere felicemente fidanzata e innamorata dell’attivista dei diritti gay Imma Battaglia. La naufraga vip dell’Isola dei famosi 2017 aveva preannunciato prima della sua partenza in Honduras che non avrebbe stilato nessuna lista dei suoi amanti, come invece fece l’attuale inviato del reality show di Canale 5 Stefano Bettarini durante il Grande Fratello Vip 1, ma ora ha annunciato al mondo di avere una splendida relazione d’amore lesbo con la presidente dell’associazione di promozione sociale Di’Gay Project.

L’indiscrezione sulla loro storia omosessuale circolava da diversi anni negli ambienti dello spettacolo, ma ora Eva ha voluto fare coming out pubblicamente: “E’ una cosa meravigliosa avere una relazione bella, trasparente. Ho fatto tutto io con te. Tutti pensano Imma Battaglia e invece ho fatto tutto io, avevo bisogno di una persona che mi capisse. C’avevo visto bene però. Mi sento benedetta ad avere Imma, è la mia vita… Non è stato semplice per me, io che sono figlia degli anni Ottanta dove era più facile apparire che essere”.

L’attivista dei diritti gay ha affermato: “L’amore che proviamo è bello, sereno, sincero, molto forte e solido!”.

Quando è poi tornata dagli altri naufraghi da sola, Eva Grimaldi ha dichiarato la bella notizia: “E’ accaduta una cosa importante: un coming out della mia relazione. Lei temeva per me, è sempre stata protettiva. La mia famiglia lo sapeva, ho fatto una piccola riunione prima di partire”.

Congratulazioni Eva!