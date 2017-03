Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno pianificato il coming out con il settimanale di gossip Chi due settimane fa? L’indiscrezione fragorosa è stata lanciata dal sito di attualità e cronaca rosa Dagospia: “E meno male che non siamo più negli anni ’80 dove ‘contava apparire e non essere’ (Eva Grimaldi dixit)! L’attrice e la fidanzata Imma Battaglia avevano posato due mesi fa per un servizio di Chi che uscirà l’8 marzo, in perfetta sincronia con la settimana sull’Isola della coppia e il loro coming out coreografato in ogni dettaglio. Una roba naturale come gli zigomi di Giacomo Urtis“.

Eva ha fatto coming out pubblicamente qualche giorno fa: “E’ una cosa meravigliosa avere una relazione bella, trasparente. Ho fatto tutto io con te. Tutti pensano Imma Battaglia e invece ho fatto tutto io, avevo bisogno di una persona che mi capisse. C’avevo visto bene però – ha aggiunto la naufraga vip dell’Isola dei famosi 2017 – Mi sento benedetta ad avere Imma, è la mia vita… Non è stato semplice per me, io che sono figlia degli anni Ottanta dove era più facile apparire che essere”.

Al di là di tutti i pettegolezzi, complimenti a Eva!