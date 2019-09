Fabio Troiano dopo Anny Centis è in love con Eleonora Pedron: la durissima reazione dell’ex fidanzata

Fabio Troiano dopo la fine della sua lunga relazione d’amore con Anny Centis è in love con Eleonora Pedron. L’attore e l’ex Miss Italia hanno ufficializzato la loro liaison sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2019. I due innamorati vip si sono scambiati anche un bacio romantico, che ha mandato in tilt i flash dei paparazzi. La sua ex fidanzata non l’ha presa affatto bene.

Secondo alcune indiscrezioni che trapelano in Rete, Fabio Troiano avrebbe lasciato Anny Centis per Eleonora Pedron. Tra loro sarebbe scoccata la classica scintilla all’inizio dell’estate 2019.

Anny Centis non è rimasta di certo a guardare e su Instagram Story ha riassunto il suo stato d’animo con una semplice e significativa parola: “Schifata”.

Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip