Fabrizio Corona a Non è l’Arena: “Flavio Briatore non è mai stato fidanzato con Naomi Campbell e Heidi Klum”

Fabrizio Corona a Non è l’Arena ha fatto a pezzi l’imprenditore e web influencer Gianluca Vacchi e il manager e imprenditore Flavio Briatore. Ospite in collegamento da Massimo Giletti, l’ex marito di Nina Moric ha riservato bordate micidiali a Briatore. “Mi dispiace quanto tu lo inviti a parlare di politica – ha incalzato subito Corona -, lui non paga le tasse in Italia e se lo avessi fatto io avrei preso 50 anni di carcere. Briatore rappresenta l’esempio e l’essenza del mio libro, un uomo che attraverso non meriti ma rapporti personali, a cominciare da Luciano Benetton, è arrivato a ricoprire ruoli di potere”.

Il manager e personaggio tv ha poi continuato, svelando alcuni retroscena bollenti su Flavio: “Briatore è stato anche fortunato nelle sue attività e nel marketing e comunicazione con le top model con cui non è mai stato fidanzato, da Naomi Campbell a Heidi Klum“. Poi la bordata al vetriolo nei confronti dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci: “Alla fine ha incontrato una ragazza semplice, e non dico altro se no prendo 500 querele, oggi è la signora Briatore”.

In realtà Corona ha poi svelato altre bombe di gossip: “Elisabetta Gregoraci aveva un contratto scritto e firmato, che conosco benissimo, con Matteo Cambi (fondatore del marchio Guru ndr.), poi lui sparì all’improvviso. Elisabetta era disperata e incontrò Briatore in un hotel di Milano, si sono conosciuti, poi lui fu colpito da un brutto male e lei gli è stato molto vicino”. Dichiarazioni molto forti a cui Massimo Giletti si è prontamente dissociato: “Te ne prendi tutte le responsabilità”.

A fine puntata Massimo Giletti gli ha ricordato che il prossimo 25 novembre il tribunale deciderà sul suo futuro, ovvero se mantenerlo agli arresti domiciliari o se rispedirlo in carcere. Corona, visibilmente commosso e con le lacrime agli occhi, ha confessato che non vorrebbe tornare in carcere per il bene di suo figlio Carlos Maria: “Prego Dio che mi aiuti a non tornare in carcere perché sarebbe la morte per mio figlio, a me non me ne frega niente. Non voglio che sia un atto di pietà. Detto questo voglio dirti che ti voglio un bene nell’anima, come voglio bene ad Asia (Argento, ndr) ed a mia mamma, siete state le uniche tre persone che in questo momento mi sono vicino. Grazie per questa trasmissione”.

“Fabrizio Corona ha rovinato il lavoro dei paparazzi”, la sciabolata di Maurizio Sorge

Il famoso paparazzo Maurizio Sorge ha parlato di Fabrizio Corona durante la sua ultima diretta Instagram con l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Francesco Bettuzzi. “Io voglio molto bene a Fabrizio, come a un fratello, e l’ho difeso più della madre anche quando ha continuato a sbagliare – ha osservato Sorge -. Ora però non trovo giusto che lui pensa di aver fatto qualcosa per il nostro lavoro. Io so che ha fatto lui: ha rovinato il nostro lavoro. Quando lui ha iniziato a lavorare con me e Scarfone, Corona non sapeva neanche dove mettere le mani… Fabrizio non ha inventato nulla in questo lavoro, ma l’ha solo bruciato e fatto scomparire… ha distrutto il nostro lavoro. Lui è bravo nel marketing e nella vendita, ma nel nostro lavoro non vale un ca**o”.

Sorge ha espresso tutto il suo disappunto per il nomignolo attribuito a Corona dai giornalisti, vale a dire l’ex re dei paparazzi italiani: “Odio quei giornalisti che scrivono l’ex re dei paparazzi italiani. Lui non è mai stato un fotografo, ma solo un manager che vende le foto. Ci avete rotto i co****ni. Io devo difendere il mio lavoro. Io sto lavorando male perché qualcuno ha lavorato il mio lavoro e lui è parte in causa”.