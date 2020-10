Fabrizio Corona ha attaccato duramente l’ex moglie Nina Moric su Instagram Story, dopo la sfuriata a Live – Non è la D’Urso di Barbara d’Urso. Come sapete tutti, alcuni giorni fa Nina Moric ha pubblicato gli audio choc dell’ex marito Corona su Instagram e ha presentato denuncia contro l’ex re dei paparazzi italiani.

Fabrizio Corona infuriato su Instagram Story – Foto: Instagram Story

Fabrizio Corona contro Nina Moric a Live – Non è la D’Urso

“Alla luce di quello che ha fatto quella psicopatica da manicomio – ha attaccato Corona ieri a Live -, quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare la mia parte di questa storia. Quello che è successo lunedì è gravissimo, da parte sua e da parte dell’avvocato, radiato dall’albo. In quel post, ci sono almeno sette reati. Anche chi ha pubblicato quella roba ha fatto un reato”.

E poi ancora: “A settembre ha ritrovato la luce con questo tizio. Un ragazzino di 22 anni tossico. Lei è due mesi che sta chiusa in casa con questo, in un’abitazione dove ha lo sfratto da 2 anni”.

Corona ha poi aggiunto: “A fine settembre Carlos va dalla madre, poi ricontatta questo Michelangelo perché vuole purificarsi al bene supremo. Questo signore gli fa il lavaggio del cervello. Michelangelo lo ha richiamato (Carlos ndr) e lui era sconvolto”.

"È stato uno sfogo in un audio vocale, ero fuori di me per quello che aveva fatto a mio figlio"#FabrizioCorona commenta la telefonata choc dell'ex Nina Moric #noneladurso pic.twitter.com/4EEYxItxPK — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 18, 2020

E poi ancora: “Poi poco dopo lo chiama Nina e lui mi chiede se poteva andare un po’ dalla madre. Io dico a mio figlio ‘no, adesso no, è sera e potrai andare dalla mamma quando sarai mentalmente più lucido e stabile’. Cosa succede, che pochi minuti dopo Nina posta quell’audio strumentalizzato un momento di delirio totale”.

Fabrizio Corona infuriato su Instagram Story

Dopo l’intervento a Live – Non è la D’Urso, Corona è andato su tutte le furie su Instagram Story: “A Live mi hanno stoppato, perché forse davo fastidio alla sensibilità del pubblico. forse ho urtato l’animo di qualcuno. Ma i miei diritti? A quelli chi ci pensa? Io stavo parlando con il cuore e raccontavo quello che è successo davvero”.

Fabrizio ha poi aggiunto: “Quella signora non è stata capace di fare la madre. Per due giorni era da lei e non è andato a scuola. Due giorni! Due giorni era con gente che fumava le canne. Lui è tornato a casa sabato perché l’ha trovata a casa sua sdraiata per terra in salotto, una di 50 anni, sdraiata nel salotto. Lei con 4 ragazzini tossici del ca**o, idioti trapper del cavolo. Io sacrifico la mia vita per la verità. Si è svegliata la mattina alle 11 per fargli la colazione dopo che si era alcolizzata e drogata la sera prima e lui l’ha trovata sdraiata sul pavimento. Tu trovi una madre sdraiata sul pavimento. […] Lei è 10 anni che non paga la scuola, non sa nemmeno dove studia il figlio. Ho esagerato? Ma allora vaff******”.