Fabrizio Corona di nuovo nei guai per il finto flirt tra Wanda Nara e Brozovic

Fabrizio Corona è finito di nuovo nei guai per il finto flirt tra la showgirl e modella Wanda Nara e il calciatore dell’Inter Brozovic. L’ex re dei paparazzi italiani tornerà in aula di tribunale l’11 marzo prossimo per rispondere di diffamazione ai danni dell’interista Marcelo Brozovic, dell’ex nerazzurro Mauro Icardi e di sua moglie Wanda Nara.

Fabrizio Corona – Foto: Instagram

Il periodo nero per Corona sembra inarrestabile. Anche se è uscito dal carcere, Fabrizio Corona dovrà affrontare l’ennesimo processo per quanto scrisse a febbraio sul suo sito ‘King Corona magazine’ e che aveva destato le ire del centrocampista nerazzurro il quale aveva subito smentito e querelato: «Mauro Icardi divorzia da sua moglie. Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic».

La testata web di Corona aggiungeva che Brozovic, per questo, aveva subito «aggressioni violente» da Icardi. Ora davanti al gup Ottone De Marchi, il calciatore interista, assistito dall’avvocato Danilo Buongiorno, si è costituito parte civile, così come ha fatto la coppia vip composta da Icardi e Wanda Nara. Fabrizio Corona in aula a marzo ci sarà quasi sicuramente. «Io voglio che ci sia – ha detto il suo avvocato Ivano Chiesa – perché è un suo diritto presenziare all’udienza».

Soddisfazione hanno espresso i legali dei calciatori. «Il giudice – ha commentato l’avvocato Buongiorno – ha rilevato la fondatezza della notizia di reato e di elementi validi per sostenere l’accusa di diffamazione in dibattimento e ha disposto pertanto il processo». La coppia Icardi Wanda Nara è invece assistita dall’avvocato Giuseppe Di Carlo.