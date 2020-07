Fabrizio Corona fa pace con la madre Gabriella in occasione del suo 68esimo compleanno

Fabrizio Corona ha fatto pace con la madre Gabriella in occasione del suo 68esimo compleanno. Dopo un lungo periodo di lontananza, è tornato il sereno tra i due. L’ex re dei paparazzi italiani ha condiviso uno scatto che lo ritrae mentre bacia la madre durante la festa di compleanno sul suo profilo Instagram.

Fabrizio Corona con la madre Gabriella – Foto: Instagram

La signora Gabriella Previtera spera vivamente che Fabrizio, dopo gli ultimi anni trascorsi in carcere, sia veramente diverso e cambiato una volta per tutte. I detrattori dell’ex marito della modella ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Nina Moric, sono molto pessimisti.

In diverse interviste rilasciate in tv, Gabriella aveva dichiarato: “Io credo a mio figlio. Ha commesso errori molto importanti, si è distrutto la vita, ha distrutto anche in parte la mia vita. La speranza è che possa cambiare un po’ la testa, ma mio figlio non è un criminale. I criminali sono altri. Di errori e di reati ne ha commessi, lo so”.

E poi ancora: “Mio figlio ha problemi psicologici, li ha molto gravi da tempo, lo dico. Ha bisogno di essere seguito e curato e mi auguro che questo aspetto possa migliorare. Fabrizio ha la testa un po’ matta. Ma quando fa le cose, non se ne rende bene conto, non è uno che a tavolino commette errori o reati, purtroppo la testa ce l’ha un po’ così. Io lo giustificherò sempre, perché sono sua madre”.

Fabrizio Corona è davvero cambiato in meglio? Lo scopriremo molto presto. E voi che cosa ne pensate?