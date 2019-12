Fabrizio Corona riabbraccia il figlio Carlos a Natale 2019

Fabrizio Corona ha riabbracciato il figlio Carlos a Natale 2019, come testimonia una foto condivisa dall’ex re dei paparazzi italiani sul suo profilo Instagram. L’ex marito di Nina Moric è uscito dal carcere il 7 dicembre scorso proprio in tempo per trascorrere le feste natalizie fuori da San Vittore e come regalo ha ricevuto una magnifica sorpresa.

Lo scatto è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Regalo mio più grande”. Boom di like, condivisioni e commenti per questo dolcissimo scatto social.

Anche l’ex moglie di Fabrizio ha commentato questa immagine: “Non servono altre parole”. I rapporti tra i due ex coniugi vip sono ormai tornati distesi. Entrambi hanno deciso di mettere da parte ogni rancore per il bene del figlio.

Anche se il periodo nero per Corona sembra davvero inarrestabile. Anche se è uscito dal carcere, Fabrizio Corona dovrà affrontare l’ennesimo processo per quanto scrisse a febbraio sul suo sito ‘King Corona magazine’ e che aveva destato le ire del centrocampista nerazzurro il quale aveva subito smentito e querelato: «Mauro Icardi divorzia da sua moglie. Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic».