Fabrizio Corona silurato da Barbara Costa, Maurizio Sorge: “Lui ha rovinato il lavoro dei paparazzi”

Fabrizio Corona è stato silurato da Barbara Costa su Dagospia e criticato dal famoso fotografo Maurizio Sorge durante una diretta Instagram con l’ex fidanzato della showgirl e conduttrice tv nonché attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci, Francesco Bettuzzi. Sia Barbara sia Maurizio hanno commentato il nuovo libro di Corona dal titolo Come ho inventato l’Italia.

Fabrizio Corona: la bordata di Barbara Costa

Barbara Costa ha scritto su Dagospia: “Corona, è come dicono i referti psichiatrici, lui soffre di (riassumo) ‘delirio narcisistico, disturbo bipolare e borderline, che lo portano a una distorsione della realtà, con gesti estremi usati per attirare su di sé l’attenzione’. Ma lui te la sbatte in faccia, la sua ossessione, la sua droga: i soldi, i soldi, i soldi. Il suo orgasmo supremo sta nel possederli, ammucchiarli, contarli, già mentalmente dividerli a mazzette. È così dannato di soldi che le tre volte che portandoseli addosso a mo’ di bancomat umano se li è persi, ha dato di matto, e non ha trovato pace finché non è tornato in pari”.

E poi ancora: “Fabrì, tu che conosci tutti, tu che col tuo profilo fake segui e spii e ne scopri i punti deboli, sai che non esiste fama senza ricatto, e che quasi ogni starlet è un ricettacolo di segreti infetti, perché se sei diventato famoso sei pure diventato vulnerabile, specie se sei un politico: a proposito, Fabrì, ma che fine ha fatto quel video omoerotico di uno di destra, sparito insieme al suo partito?”.

Per poi rivelare: “Fabrì, precisiamo: tu, a Lele Mora, non gli hai dato nemmeno un bacio: gli devi, e molto, ma glielo hai ‘fatto annusare, e basta’. Fabrì, un’ultima cosa: se non rilitighi con Barbara d’Urso, che figata sarebbe promuovere (e ottimamente incassare) questo tuo libro a Live, te contro le 5 sfere, e nelle 5 sfere ci stanno 5 tue ex che sp***ani in queste pagine…?! Tu ti credi Dio, Fabrì, ma, stavolta, sicuro che ne esci illeso? Dopo lo scontro a distanza video, te le ritrovi davanti alla porta di casa, inca**ate nere. Fai un po’ tu. Io, intanto, ti passo il mio Iban: vedi di saldarmi quanto devi”.

“Fabrizio Corona ha rovinato il lavoro dei paparazzi”, la sciabolata di Maurizio Sorge

Il famoso paparazzo Maurizio Sorge ha parlato di Fabrizio Corona durante la sua ultima diretta Instagram con l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Francesco Bettuzzi. “Io voglio molto bene a Fabrizio, come a un fratello, e l’ho difeso più della madre anche quando ha continuato a sbagliare – ha osservato Sorge -. Ora però non trovo giusto che lui pensa di aver fatto qualcosa per il nostro lavoro. Io so che ha fatto lui: ha rovinato il nostro lavoro. Quando lui ha iniziato a lavorare con me e Scarfone, Corona non sapeva neanche dove mettere le mani… Fabrizio non ha inventato nulla in questo lavoro, ma l’ha solo bruciato e fatto scomparire… ha distrutto il nostro lavoro. Lui è bravo nel marketing e nella vendita, ma nel nostro lavoro non vale un ca**o”.

Sorge ha espresso tutto il suo disappunto per il nomignolo attribuito a Corona dai giornalisti, vale a dire l’ex re dei paparazzi italiani: “Odio quei giornalisti che scrivono l’ex re dei paparazzi italiani. Lui non è mai stato un fotografo, ma solo un manager che vende le foto. Ci avete rotto i co****ni. Io devo difendere il mio lavoro. Io sto lavorando male perché qualcuno ha lavorato il mio lavoro e lui è parte in causa”.