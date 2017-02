Fabrizio Moro è innamorato pazzo della figlia Anita

Fabrizio Moro è felicemente fidanzato con l’architetto Giada da diversi anni. La coppia ha due figli: Libero nato nel 2009 e Anita nata nel 2013. L’artista romano, che ha gareggiato al Festival di Sanremo 2017 con il brano Portami via, ha però confessato che l’unica donna che ama di più è sua figlia Anita. Ecco le ultime dichiarazioni del cantautore romano e insegnante del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi.

“Oggi sono più tranquillo rispetto a 20 anni fa – ha detto Moro – Allora, venendo da un quartiere di un certo tipo, volevo realizzarmi per uscire da quella cerchia energetica. La musica è stata lo strumento per capirmi e per un cambiamento che ho sempre cercato. Quando sono arrivate le prime conferme ho iniziato a fare pace con me stesso e con i miei limiti. Finché non vedi riconosciuti i tuoi sforzi non sei soddisfatto e le persone frustrate sono quelle che rovinano il mondo. Sono successe tante cose nel frattempo. La gioia di diventare padre mi ha dato equilibrio e la nascita di mia figlia mi ha fatto capire che è lei la donna che amerò di più nella mia vita. Averlo espresso in una canzone è una delle cose che mi fanno stare bene nelle mie notti infinite”.