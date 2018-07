Fedez e Costantino Della Gherardesca: nuovo scontro sui social

Fedez e Costantino Della Gherardesca: nuovo scontro su Twitter tra il celebre rapper pluritatuato e il conduttore tv di Pechino Express. Non è di certo la prima volta che i due personaggi famosi litigano sui social. Tra i due non corre buon sangue. Questa volta però la battuta piuttosto infelice di Costantino ha fatto infuriare il futuro marito della potente, ricca e famosa stilista e fashion blogger Chiara Ferragni.

Il tweet al veleno di Costantino Della Gherardesca è diventato virale e anche se è stato poi cancellato dal presentatore di Pechino Express in seguito a una raffica di polemiche e critiche, Fedez è riuscito comunque a condividerlo sui suoi social. L’ex amico e mentore di Fabio Rovazzi, Fedez, ha scelto di rispondere per le rime a Costantino Della Gherardesca.

Costantino Della Gherardesca critica Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è alle prese con l’addio al nubilato in vista del matrimonio con il rapper previsto l’1 settembre a Noto in Sicilia. Costantino ha cinguettato: “Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento”. Il post social ha subito scatenato una raffica di reazioni negative e polemiche…

Fedez risponde a Costantino Della Gherardesca

Il papà vip di Leone Lucia non ha di certo fatto finta di nulla. Anzi ha ripreso lo screenshot virale e ha colto l’occasione per rifilare un’altra sciabolata al presentatore di Pechino Express. “Puoi sempre chiederglielo se le tue notti sono turbate da questo dilemma – ha scritto il giudice di X Factor – Ma trovarsi un hobby adatto ad una persona della tua età? Che ne so i francobolli… sei proprio un signore”.

Ora è scontro aperto sui social anche tra i fan dei due personaggi famosi del jet set italiano. Secondo alcuni follower del conduttore tv è stato un semplice e ironico tweet. Secondo i fan del rapper è stata una battuta di pessimo gusto.