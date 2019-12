Fedez shock: “Sono a rischio sclerosi multipla”

Fedez è stato il super ospite dell’ultima puntata del programma La Confessione, prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay. Il famoso e pluritatuato rapper è stato intervistato da Peter Gomez nel programma sul Nove.

Durante La Confessione resa al direttore de ilfattoquotidiano.it l’ex giudice di X-Factor ha rivelato in lacrime di essere a rischio sclerosi multipla.

“È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire delle priorità. Durante una risonanza magnetica – ha dichiarato il rapper -, mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto stare sotto controllo perché clinicamente si dice che quello che mi hanno riscontrato è una ‘sindrome radiologicamente verificata’. Ovvero le demielinizzazioni è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla”.

Il cantante ha affermato: “Ti trovano questa cosa e ti dicono che devi stare sotto controllo perchè questa cosa può essere, come no, che si può tramutare in sclerosi. Questo è stato il motivo per me di iniziare un percorso per migliorare e soprattutto per scegliere le mie battaglie”.