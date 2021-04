Ferdinando Guglielmotti è ancora innamorato di Barbara d’Urso: “Sono 10 anni che mi rifiuta”

Ferdinando Guglielmotti dell’Isola dei famosi 2021 è ancora innamorato della famosa e popolare conduttrice tv Barbara d’Urso. Il Visconte va pazzo per l’ex dottoressa Giò. Ieri a Domenica Live ha raccontato tutta la verità: “Sì, mi ero follemente innamorato di lei. Purtroppo sono ancora innamorato di lei. Barbara sono 10 anni che mi rifiuta, è la verità. Mia madre dice che sei l’unica donna completa che io abbia mai conosciuto. Il mio corteggiamento è proseguito, anche perché non ho mai visto la d’Urso con un fidanzato, quindi la porta è sempre aperta. Noi passiamo i tre mesi estivi, una sera sì e una sera no, insieme, con altri amici. Barbara però non ricambia il mio amore per lei”.

La presentatrice tv di Live, Pomeriggio 5 e Domenica Live non ha nessuna intenzione di cambiare idea. La mamma vip ha infatti precisato: “Io intendo continuare con questo rifiuto. Il Visconte si era follemente innamorato di me, io lo rifiutai e siamo diventati amici. Abbiamo amici meravigliosi in comune e con loro ci frequentiamo. Spero che lui trovi finalmente la donna della sua vita. Ti prego fidanzati così mamma è felice. Stiamo bene da amici credetemi. Spesso gli amori finiscono e le amicizie restano”.

Barbara d’Urso ha pienamente ragione. Gli amori purtroppo finiscono, l’amicizia può restare per sempre!