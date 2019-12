Ferzan Ozpetek su Simone Pontesilli a Domenica In: “Non è mio marito, ma il mio compagno di viaggio”

Ferzan Ozpetek ha parlato della sua vita sentimentale con Simone Pontesilli, della sua famiglia d’origine e della sua carriera a Domenica In. Il celebre e amatissimo regista turco ha rivelato che non torna nel suo Paese d’origine da quasi un anno: “Sono nove mesi che non ci vado. L’ultima volta ci sono stato per mio fratello, che aveva un tumore al pancreas e si curava a Verona. Adesso però non c’è più”.

Ferzan ama molto il Bel Paese: “L’Italia è il paese più bello e più vivibile al mondo. Io ho viaggiato molto e posso dirlo”. E pensare che suo padre era contrario alla sua partenza: “Lui sognava altre cose, per me. I miei fratelli erano ingegneri meccanici e avevano studiato negli Stati Uniti. Lui, per me, non pensava ne all’Italia né al cinema. Gli sembrava che andassi sprecato”.

Ozpetek ha parlato anche del suo nuovo film, che sta emozionando tutti: La Dea Fortuna. Un film emozionante e toccante che parla di amore, ma anche di morte visto che Ferzan ha voluto portare sul grande schermo un pezzo della sua vita. La Dea Fortuna, infatti, è liberamente ispirata alla vita del regista che poco tempo fa ha perso il fratello, papà di due gemelli. Parlando di questo tragico evento, Ferzan ha raccontato: “mia cognata mi ha chiesto di prometterle che qualora accadesse qualcosa anche a lei io e il mio compagno Simone ci saremmo presi cura dei miei nipoti. Ho riflettuto tanto su come cambierebbe la nostra vista se due bambini arrivassero in casa nostra. Ne ho parlato con Gianni Romoli con cui quasi sempre scrivo i miei film e abbiamo deciso di scrivere la sceneggiatura di La Dea fortuna”.

Ferzan Ozpetek e Simone Pontesilli stanno insieme da 18 anni e sono uniti civilmente. Ferzan ha spiegato: “Sono molto contento perché lui (Simone, ndr) si raccomandava a me, ‘se ti dicono marito non ti arrabbiare come sempre’. Quando mi dicono marito io dico ‘le donne hanno i mariti’ io ho un compagno di viaggio, il viaggio è la vita, perché non vorrei mai imitare altre… Ho una mia mentalità penso che nella vita sia importante avere un compagno o una compagna di viaggio”.