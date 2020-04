Filippo Facci insulta Selvaggia Lucarelli: “Gossipara che porta male a tutti, vecchia matrona”

Filippo Facci ha rivolto una raffica di insulti, offese e parole al vetriolo nei confronti della sua ex amica Selvaggia Lucarelli su Twitter. Un attacco sessista e durissimo senza precedenti che ha sconvolto tutti, dividendo in due il popolo del web. Alla vigilia delle Palme, il giornalista di Libero ha condiviso una parte di un articolo scritto da Selvaggia Lucarelli in cui ha criticato la gestione della sanità lombarda e ha posto l’attenzione sulle nefandezze e gli errori commessi dalla Regione presieduta da Attilio Fontana nella lotta contro la diffusione della pandemia da Covid-19.

Filippo Facci e gli insulti a Selvaggia Lucarelli

L’articolo ha mandato su tutte le furie Facci che ha difeso a spada tratta quello che lui definisce “il miglior sistema sanitario del mondo” e ha riempito di insulti e offese sessiste la famosa opinionista tv e scrittrice.

Facci ha cinguettato: “Cambiatemi lavoro, datemi la pensione anticipata, qualsiasi cosa pur di non correre il rischio che un demente possa pensare che questa gossipara che porta male a tutto e tutti, nota per le sue tette da vecchia matrona, possa essere accomunata allo stesso mestiere che faccio io”.

Il suo post è stato elogiato dai suoi fan, ma è stato criticato da tantissime persone. Un utente ha commentato: “Mi pare che la Lucarelli faccia, alla gestione dell’epidemia della regione Lombardia, le stesse accuse fondate che gli fa il professor Crisanti. La differenza col Veneto è lampante”. Facci ha replicato: “Legga meglio. La Lombardia ha altre colpe, ma partecipare al tentativo vano di demolire il miglior sistema sanitario del mondo (del mondo) è infame”. Un’utente ha commentato: “Se cambierà lavoro nessuno se ne accorgerà. Davvero. Le Sue frasi sessiste sono davvero vomitevoli ed esprimono tutta il Suo infinitesimale spessore umano e culturale”. Facci ha risposto: “Oh, se ne accorgerebbero eccome. Parliamo di classe informata, non di roba tipo te”. Un’altra utente ha aggiunto: “Un tweet da gran signore, non c’è che dire. Dovrebbe vergognarsi per il suo linguaggio”. Il giornalista di Libero ha risposto così: “Se la conoscesse come l’ho conosciuta io, cambierebbe idea”.

La replica di Selvaggia Lucarelli

La replica della giornalista di TPI.it non si è fatta attendere. L’irriverente e tagliente opinionista e giurata di Ballando con le Stelle ha cinguettato: “Mentre ci si indigna per i contenuti di Telegram, un giornalista mi insulta scomodando le mie tette, dicendo che porto male e così via. Centinaia di like di uomini e donne. Per quel che mi riguarda, la mia risposta sarà un’azione civile e penale, anche per alcuni commentatori”.

Mentre ci si indigna per i contenuti di Telegram, un giornalista mi insulta scomodando le mie tette, dicendo che porto male e così via. Centinaia di like di uomini e donne. Per quel che mi riguarda, la mia risposta sarà un’azione civile e penale, anche per alcuni commentatori. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 4, 2020

Il caso finirà in tribunale. Noi esprimiamo massima e piena solidarietà a Selvaggia Lucarelli perché questi attacchi sessisti e meschini sono intollerabili e vergognosi.