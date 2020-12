Filippo Nardi attaccato dall’ex fidanzata Veronica Graf: “Lo chiamai per dirgli che ero incinta, con freddezza mi disse di abortire”

Filippo Nardi è stato attaccato dall’ex fidanzata Veronica Graf che ha rivelato al settimanale di cronaca rosa Nuovo che quando le disse che era incinta, lui rispose con freddezza, spingendola ad abortire. Il conte è al centro di aspre e durissime polemiche in queste ultime ore anche per le sue vergognose frasi sessiste pronunciate contro Maria Teresa Ruta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2020. Tempesta in arrivo per Filippo Nardi!

Veronica Graf contro Filippo Nardi

L’ex concorrente del Grande Fratello 13 ha rivelato a Nuovo: “Era il 2001 e lo vedevo come l’uomo dei miei sogni, ma purtroppo alla fine non si è rivelato tale. A un certo punto il destino ci ha fatto incontrare, è nata una storia e sono rimasta incinta. Ricordo che quando glielo dissi lui rispose con freddezza. E mi gelò: Devi trovare una soluzione. Mi piaci ma non ho legami con te. Non ho un euro per mantenere un figlio. Abortisci e poi staremo insieme”.

Lei ha fatto quello che le chiedeva Filippo Nardi: “So di aver sbagliato ad abortire e darei la vita per poter tornare indietro e fare un’altra scelta, ma allora non me la sentivo di crescere un figlio da sola: avevo mille euro sul conto corrente e la mia famiglia non poteva aiutarmi. Così il 27 settembre sono volata a Palma di Maiorca con un’amica. All’ospedale mi hanno dato una pastiglia per interrompere la gravidanza”.

La relazione è poi finita: “Con Filippo la storia si è chiusa lì: non potevo più stare con lui e l’ho cancellato dalla mia vita. Dopo quel dramma non sono più riuscita a fidarmi degli uomini. E del bimbo che aspettavo mi resta soltanto un’ecografia”.

GF Vip 5, Filippo Nardi verso la squalifica

Dopo aver etichettato Maria Teresa Ruta come una donna borderline che soffre di psicosi, Filippo Nardi si è anche lasciato andare a battute squallide paragonandola ad una “prostituta di Amsterdam con esperienza”, ad una che gli stimola il riflusso se la vede ballare, ad una che “se fosse l’ultima donna sulla faccia della terra forse solo la punta” fino al siparietto che ha sconvolto l’opinione pubblica: il teabag.

Filippo Nardi: "Maria Teresa è borderline, (soffre di) psicosi a momenti"#gfvip pic.twitter.com/xyAIgYZyCP — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 15, 2020

Mentre la famosa conduttrice tv dormiva con la bocca aperta con la testa appoggiata sulle gambe di Pierpaolo Pretelli, ha chiesto divertito ai suoi coinquilini: “Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta? Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre”.

#FUORINARDI:

Per chi chiede che Filippo Nardi sia squalificato dal #GFVIP per diverse frasi sessiste, in particolare dopo che ha parlato di Maria Teresa Ruta in termini offensivi e fatto riferimento alla pratica sessuale del "teabag" mentre lei dormiva pic.twitter.com/KSpmWmNNyq — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 16, 2020

Il riferimento è ad uno scherzo molto pesante (a sfondo sessuale) che “si fa nei primi anni di collegio quando ti ubriachi”, così volgare che Andrea Zelletta ha provato a dissociarsi: “Ci eliminano, ma sei scemo?”.

Di recente Francesco Oppini è stato graziato dagli autori del GF Vip 2020 nonostante anche lui avesse pronunciato frasi sessiste. In molti fanno notare sui social: “Sinceramente non squalificando Oppini hanno reso immune chiunque, penso che perdonare quello schifo di frasi sia stato l’errore più grande di questa edizione”.

sinceramente non squalificando Oppini hanno reso immune chiunque, penso che perdonare quello schifo di frasi sia stato l’errore più grande di questa edizione — Leah ?2%?38%? (@Leahmente) December 15, 2020

Sembra ormai segnato il destino di Filippo Nardi nella Casa del GF Vip 2020. A causa delle vergognose frasi sessiste pronunciate contro Maria Teresa Ruta, il conte verrà con molta probabilità squalificato dal gioco nel corso della puntata di domani.