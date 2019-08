Filippo Nardi e Barbara D’Urso inseparabili in vacanza, ma precisano: “Non siamo fidanzati”

Filippo Nardi e Barbara D’Urso inseparabili e affiatati in vacanza in Toscana. Il mondo del gossip si è subito scatenato. L’ex concorrente del Grande Fratello si è innamorato della presentatrice tv di Pomeriggio 5 e Domenica Live? Barbara e Filippo stanno insieme? Sono fidanzati o sono soltanto amici?

Sui profili Instagram della star tv di Mediaset, Barbara D’Urso, e dell’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi spiccano diverse foto e video che li ritraggono insieme, felici e sorridenti in costume in piscina.

In più di un video la presentatrice campana del GF Vip Barbara D’Urso e l’ex gieffino Filippo Nardi hanno precisato che sono soltanto amici e amano divertirsi in compagnia durante queste calde giornate di agosto.

Come mai Barbara e Filippo stanno sempre insieme durante questa calda stagione? Semplice, la presentatrice tv di Live – Non è la D’Urso è stata invitata da Nardi nella sua sfarzosa villa di Capalbio, dove si trova dai primi giorni di luglio. Tante le foto pubblicate in queste settimane su Instagram dimostrano la loro bella e divertente amicizia.

Giusto il tempo per staccare un po’ la spina, visto che fra pochi giorni Barbara sarà pronta per la nuova e avvincente sfida tv!

Redazione-iGossip