Flavia Pennetta e Fabio Fognini di nuovo genitori: in arriva una bambina

Flavia Pennetta e Fabio Fognini diventeranno genitori bis molto presto. La coppia vip è in dolce attesa di una bambina. La notizia è stata annunciata da Fognini durante una trasmissione in cui ha svelato il sesso del bebè: “Aspettiamo una femminuccia. Non abbiamo ancora deciso il nome ma sicuramente inizierà con la F, come tutti noi in famiglia. È un obbligo, se no mio papà si arrabbia. Speriamo che vada tutto bene, questa è la cosa più importante”.

Dopo aver conquistato il trofeo più importante in carriera vincendo il torneo di Montecarlo, primo italiano a riuscire nell’impresa a distanza di 51 anni dal trionfo nel Principato di Nicola Pietrangeli ottenuto durante l’era amatoriale, e primo italiano assoluto nell’era Open, il secondo ad aggiudicarsi un torneo di questo livello, il tennista italiano più forte di sempre è pronto a diventare papà bis.

Il famoso tennista Fabio Fognini aveva espresso il desiderio di allargare la famiglia proprio diversi mesi fa: “Se ho un nuovo obiettivo? Dopo essere entrato nella top ten mondiale, dopo quarantuno anni dall’ultima volta, ora voglio una bambina”.

Ora sono pronti ad accogliere la piccola principessina Fognini!

Redazione-iGossip