Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono genitori: è arrivato Federico

Fiocco azzurro sulla porta di casa Fognini: Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono diventati genitori. “Fabio ed io – ha scritto su twitter la Pennetta – siamo felici di condividere con voi la nascita di nostro figlio Federico. Benarrivato piccolino”.

Dopo la sconfitta, Fognini raggiunge suo figlio Federico

Dopo aver subito una sconfitta agli Internazionali di Roma, Fognini ha preso il primo volo per Barcellona per raggiungere Flavia e il pargoletto. Lo sportivo ha detto: “Ora vado a vincere il mio torneo più grande”. E come dargli torto! Il tennista è apparso raggiante e felice.

Dopo aver sconfitto il numero uno al mondo Andy Murray, Fabio Fognini è stato eliminato agli ottavi di finale, ma il suo pensiero era costantemente per Flavia e il suo pancione. Benvenuto Federico!