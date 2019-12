Flavio Briatore e Benedetta Bosi si sono lasciati. Amore al capolinea per il potente e influente manager e la 20enne studentessa di Giurisprudenza alla Statale di Milano. Lo scoop è stato lanciato dal settimanale di cronaca rosa Chi.

“Feste da single per Flavio Briatore che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta Bosi”, ha scritto il settimanale Chi aggiungendo poi ulteriori dettagli sulle modalità dell’addio: “Flavio ha liquidato la storia con un sms facendo perdere le proprie tracce”.

Una storia d’amore che aveva destato molto clamore e una marea di polemiche sul web e sulla carta stampata. Ora la rivista diretta da Alfonso Signorini ha rilanciato l’indiscrezione sul presunto ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

“Il cuore di Briatore batte ancora per l’ex moglie Elisabetta Gregoraci?“, l’interrogativo rilanciato dalla rivista Chi. L’ex coppia vip del jet set italiano ha trascorso insieme il Natale a Dubai in compagnia di Nathan Falco, il figlio che oggi ha 9 anni.

“Buon Natale da me Eli e Nathan Falco“, ha scritto l’imprenditore e lo stesso scatto è stato rilanciato sui social dalla conduttrice di Made in Sud.

Ritorno di fiamma in vista oppure semplice rapporto collaborativo tra ex coniugi per amore del figlio?