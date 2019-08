Flavio Briatore ha cercato invano di salvare il matrimonio con Elisabetta Gregoraci. La mamma vip di Nathan Falco, dopo la separazione del ricco e potente manager e imprenditore, ha avuto una storia di breve durata con l’imprenditore Francesco Bettuzzi. La fine della loro storia d’amore è stata piuttosto fragorosa dato che lui tramite i social ha risposto così alle domande dei suoi follower: “Una coppia a casa mia è formata da due non da tre. Se è tornata con Briatore? Non saprei e non mi riguarda”.

Elisabetta e Flavio Briatore: dalla separazione al tentativo di riconciliazione

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati alcuni giorni prima della fine del 2017. La popolare showgirl e il potente imprenditore hanno raggiunto un accordo consensuale presso lo studio dell’avvocata Annamaria Bernardini De Pace (mamma dell’ex moglie del sex symbol Raoul Bova, Chiara Giordano) a Milano.

Lei si è poi fidanzata con l’imprenditore Francesco Bettuzzi per un breve periodo. Il ricco manager e imprenditore Flavio Briatore ha avuto diversi flirt.

Ora secondo il settimanale Nuovo, Flavio Briatore avrebbe fatto di tutto per salvare il matrimonio con Elisabetta Gregoraci a tal punto che sarebbe stato addirittura pronto a risposare la conduttrice tv di Battiti Live.

“Lui ha fatto ponti d’oro perché tornasse con lui – si legge su Oggi -. Le ha dato carta bianca perché dettasse lei le condizioni della riappacificazione, ma niente. Eli considera il loro matrimonio chiuso. Tanto che presto lascerà anche il Principato di Monaco, dove vive Flavio”.

Nuovo ha inoltre aggiunto che la soubrette e presentatrice tv si trasferirà a Milano per impegni lavorativi legati alla sua carriera televisiva.

