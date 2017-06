Flavio Briatore si è scagliato duramente contro il collega non vip Roberto Santini su Facebook, accusandolo di essere rancoroso e invidioso. Il papà vip di Nathan Falco ha pubblicato due foto sul suo profilo social relative al suo stabilimento balneare, il Twiga, e a quello del suo competitor.

Il marito di Elisabetta Gregoraci furioso si è scagliato contro Roberto Santini per diversi motivi. “Ogni anno il proprietario del bagno parla di briatorismo e tante ca…… nella sua vita ha ereditato il bagno dal papà e mi pare viste le foto sia rimasto come trenta anni fa… fa i nomi dei suoi clienti senza rispettare la loro privacy… pare a sentire lui che abbia inventato la sabbia… fa interviste in cui si auto celebra come grande imprenditore del turismo (una spiaggia ereditata) parla del Twiga di Otranto senza nessuna conoscenza dei fatti… Questo signore è il classico invidioso rancoroso… dovrebbe smetterla di parlare di gente che non conosce… Caro bagnino l’invidia è una brutta malattia lei è stato fortunato ad avere un padre imprenditore, si rilassi e pensi che senza il papà lei sarebbe stato un bagnino (forse) senza possedere il bagno…”.

La replica di Roberto Santini non si è fatta attendere. Ha risposto sempre via social al potente, ricco e chiacchierato imprenditore e manager italiano: “Caro Briatore, un giorno Le risponderò, cominciando a correggere gli errori che ha scritto, vedo già un Twiga Forte dei Marmi… Hanno spostato i confini? A Forte si dice Bagno non bagni… adesso ho cose più importanti da fare. Per farLe capire la differenza tra me e Lei Le mostro la foto delle mie vacanze, casualmente anch’io sono stato a Brindisi col mio mezzo attraversando l’acqua”.

Lo scontro social tra i due imprenditori continua… senza esclusioni di colpi e anche il popolo della Rete si divide!