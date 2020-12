Flavio Briatore vuole rivedere gli accordi del divorzio. Elisabetta Gregoraci ha paura delle lettere degli avvocati. La famosa showgirl e conduttrice tv è sempre al centro del gossip da quando è entrata come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. Gli ultimi rumor e scoop sono stati diffusi dal settimanale di cronaca rosa Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, che fanno allarmare i fan di Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore – Foto: Facebook

Flavio Briatore vuole rivedere gli accordi del divorzio

Il potente e influente imprenditore e manager vorrebbe rivedere gli accordi del divorzio. L’indiscrezione fragorosa è stata diffusa dalla rivista di cronaca rosa Nuovo. Briatore sarebbe su tutte le furie.

“Flavio Briatore a quanto pare non avrebbe gradito il comportamento della mamma di suo figlio all’interno della casa più spiata d’Italia – si legge su Nuovo -. Addirittura il ricco manager sarebbe nero dalla rabbia nei confronti della showgirl per le voci esplose sui giornali e sul web con la sua partecipazione al reality condotto da Signorini e sarebbe pronto a rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio”.

E poi ancora: “Il nome di Flavio continua a spuntare fuori. Essere tirato in ballo non va proprio giù a Briatore, che non è un concorrente del Gf Vip! Diverse fonti dicono che lui sarebbe pronto a ridiscutere gli accordi presi con la Gregoraci in sede di divorzio. Accordi molto generosi nei confronti dell’ex moglie”.

Maria Teresa Ruta su Elisabetta Gregoraci: “Teme le lettere degli avvocati”

La famosa conduttrice e gieffina vip Maria Teresa Ruta ha chiacchierato con Dayane Mello e Selvaggia Roma. La mamma vip di Guenda Goria ha svelato perché Elisabetta Gregoraci sembra sempre‘trattenuta e impostata. “Diciamo che è come se volesse apparire inattaccabile dal fuori – ha spiegato Maria Teresa Ruta -. Lei non vuole che le arrivino le lettere degli avvocati. Non avete ancora capito com’è la situazione? Lei non si sta divertendo sul serio. Anche quando facciamo le feste e indossiamo le parrucche, lei sorride, ma è sempre trattenuta, è un po’ meno. Non si diverte mai fino infondo è evidente. Ha un grande senso di responsabilità e non si lascia andare del tutto”.

Come andrà a finire?