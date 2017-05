Flavio Insinna è finito nuovamente al centro delle polemiche e delle critiche furiose da parte del popolo del web dopo che Striscia la notizia ha pubblicato anche durante la puntata di ieri nuovi fuori onda shock… Il conduttore tv di Affari tuoi non ha rilasciato finora alcuna dichiarazione o commento ufficiale sul caso, che sta scatenando l’ira e lo sconcerto della Rete. In molti chiedono il licenziamento in tronco del famoso e popolare presentatore tv, dopo aver ascoltato tutti gli insulti, le offese e gli attacchi gratuiti e volgari nei confronti della concorrente valdostana e degli altri concorrenti di Affari tuoi.

Niente scuse pubbliche nei confronti dei concorrenti e dello staff del programma Rai. Davvero ridicola e pessima la difesa d’ufficio dell direttore di Raiuno Andrea Fabiano che ha incredibilmente espresso solidarietà totale, umana e professionale a Flavio Insinna! Selvaggia Lucarelli ha dichiarato sulla sua pagina Facebook che dopo questi fuori onda, Insinna ne esce male!

LA SECONDA PUNTATA DI STRISCIA SUI FUORI ONDA DI INSINNA

Ieri Striscia la notizia ha pubblicato i nuovi fuori onda shock di Flavio Insinna, tra lo sconcerto e l’ira della Rete. “Poi mi rompo i co…… veramente […] Quel ca… che capite voi non è che è Vangelo”. E ancora: “Cioè, non è che per me lei dice: ‘Accontentiamo ‘sto co……”. Poi l’attenzione si sposta sui video realizzati in studio: “Per me potete mandare i video… i telefonini… le cose. Quello che vi pare. Per me potete mandare i messaggi a Leone, alla Rai dicendo è cattivo: fate come vi pare. Siete solo dei sorci che parlate dietro!”.

L’ultimo fuorionda riguarda invece direttamente Striscia la Notizia: “Guardate amici di Striscia – si sente nell’audio – ha ballato col microfono. Adesso ha di nuovo il microfono: ma vattela a pija ‘nder c…”. E ancora: “Guardate amici di Striscia. Adesso ha il microfono, poi non ce l’ha. E dove è finito? Ar c… te l’avemo messo… dai”.

LA REAZIONE DELLA CONCORRENTE VALDOSTANA DI AFFARI TUOI

La concorrente valdostana di Affari tuoi Rosy Seracusa pesantemente insultata e offesa da Flavio Insinna ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico La Zanzara di Radio24 in cui ha lanciato un accorato appello a mamma Rai.

“E’ tutta la giornata che ricevo telefonate e mi devo difendere da cose che non ho fatto – ha dichiarato Rosy Seracusa – Quelle cose non le ho mai sentite prima, ho saputo tutto da Striscia, Insinna non le ha dette davanti a me. Con me è sempre stato cortese. Ma evidentemente Insinna ha due facce, una pubblica e una privata. Striscia la notizia ha fatto il suo mestiere, lavora così da sempre. Non so dove abbia preso le registrazioni”.

Per poi aggiungere: “Non giustifico le sue frasi in alcun modo non siamo amici. Nessuno della Rai finora si è fatto sentire. I miei parenti sono arrabbiati e delusi. Credevano in Insinna, lo vedevano come uno di cui potersi fidare, uno buono. Con i suoi autori si può arrabbiare quanto vuole, ma non mette in mezzo me la mia faccia, la mia professionalità. Io faccio l’informatore medico e ricevo continue telefonate da colleghi e amici per come sono stata trattata in tv. E’ una cosa che mi danneggia nel mio lavoro”.

Per poi concludere: “Non siamo attori. Non siamo personaggi pubblici che possono sostenere una cosa del genere, le emozioni, le paure. Se voleva altre persone invitava degli attori e non se la prendeva con noi. Per me non deve più condurre in tv, ho perso la fiducia in un personaggio così”.