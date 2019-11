Floriana Secondi critica Daniele Pompili su Instagram: “La cosa che non gli va giù più di tutto è che non può andare da Barbara D’Urso”

Floriana Secondi ha criticato duramente il suo ex fidanzato Daniele Pompili su Instagram, rivelando che la cosa che non gli va giù più di tutto è che non può andare da Barbara D’Urso. La vincitrice del Grande Fratello ha sempre negato di essere stata legata sentimentalmente al giovane attore e modello, ma lui ha pubblicato diverse prove, chat, foto e video del recente passato sui social. Tra i due è guerra aperta, soprattutto dopo le ultime puntate di Domenica Live dove Floriana ha lanciato pesantissime accuse nei confronti di Pompili.

In particolar modo durante l’ultima puntata di Domenica Live, l’ex gieffina si è rivolta così alla padrona di casa Barbara D’Urso: “Tu sei una madre di spettacolo non puoi dare adito a questa gente qua, se lo vuoi far replicare io vado a replicare ancora da un’altra parte. Non ti voglio ricattare, ti voglio bene. Se quella persona lo vedo qua io faccio casino, te lo dico. Il mondo è pieno di chiacchieroni”.

Daniele Pompili ha replicato alle pesanti accuse dell’opinionista tv di Pomeriggio 5 su Instagram Story e Facebook, condividendo una serie di messaggi e prove contro Floriana.

Ora Floriana Secondi ha attaccato Daniele Pompili e ha svelato che lui sarebbe pronto a tutto pur di andare nei salotti tv di Barbara D’Urso: “Chiedo alle persone che mi seguono da anni e che hanno simpatia o stima per me, di avere pazienza nel giudicare senza conoscere la mia totale versione dei fatti… IO SONO SEMPRE la FLO che avete apprezzato negli anni… non avrei mai voluto in un momento così bello della mia vita subire ancora violenze e cattiverie di questo genere. Ho sempre preferito dedicare il mio prezioso tempo a mio figlio o a prove che mi danno la possibilità di poter sempre imparare, migliorare e crescere. Non avrei voluto perché senza nessuna ragione valida una persona spregevole che avevo con molta fatica allontanato/bloccato dalla mia vita si ripresenta violentemente per mezzo stampa ad infangare e screditare la mia persona ma anche donna e con tristezza anche madre divulgando foto false con promessa di un film a luci rosse truffando gli utenti perché a pagamento (nei suoi portali) dove annunciava l’uscita di un mio film con lui a luci rosse…. dopo due settimane (che sono già passate… non è uscito nulla) ovvio io non l’ho mai fatto!!!”.

Per poi aggiungere: “Forse perché nonostante le sue conoscenze e le possibilità che gli hanno regalato per apparire su programmi noti tv non gli bastava così ha cominciato a stalkerizzarmi… se ci fate caso la cosa che non gli va giù più di tutto è che non può andare dalla D’Urso, cosa che ha sempre cercato da quando lo conosco (lui dovrebbe replicare in tribunale tra non molto) altro che dalla D’urso così per questo impazzisce e comincia a pubblicare menzogne sul mio conto con screening falsi con sua personale interpretazione… IO POSSO SPIEGARE OGNI COSA, ogni stronzata da lui pubblicata e riportata dai siti che lo appoggiano… abbiate pazienza come sto cercando di trovarla io… la verità paga sempre tardi ma paga”.

