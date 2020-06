Floriana Secondi e Daniele Pompili hanno fatto pace: baci e pranzo insieme a Roma

Floriana Secondi e Daniele Pompili hanno fatto pace. Dopo mesi e mesi di attacchi al vetriolo, accuse pesantissime e veleni, Floriana Secondi e Daniele Pompili hanno trovato un primissimo e primordiale punto d’incontro a Domenica Live di Barbara D’Urso alcuni mesi fa. Poi si sono coalizzati rispettivamente con Moreno Merlo e Paola Caruso, dando vita a scoppiettanti e curiosi siparietti tv nei salotti della dottoressa Giò. Ora è arrivato il momento della pace. A pochi giorni dalla fine del lockdown, provocato dalla diffusione del nuovo Coronavirus, hanno siglato la pace.

Floriana Secondi e Daniele Pompili insieme in auto – Foto: Instagram

Baci, sorrisi e pranzo insieme in un ristorante a Roma per la vincitrice del Grande Fratello 3 e il web influencer calabrese.

Floriana perdona Daniele Pompili

Il modello ha pubblicato un primo scatto sul suo profilo Instagram che lo ritrae mentre bacia la famosa opinionista e personaggio tv: “Dolce Floriana sono felice che ci siamo ritrovati… le cose importanti vincono sempre su tutto… e noi siamo importanti”.

Su Instagram Story ha condiviso alcuni video della loro giornata insieme: “Quando qualcosa è forte, si vince sempre”. E poi ancora: “Ricorda ciò che ti ho detto… è stato difficile ma noi ce l’abbiamo fatta e sono felice di tutto ciò”.

Il post social di Pompili ha però subito spaccato in due i suoi follower. C’è chi ha apprezzato molto questo riavvicinamento e c’è chi invece ha polemizzato. “Un casino in tv per niente… ma la coerenza???”. Daniele ha prontamente risposto: “Quando c’è un rapporto importante la coerenza la si mette da parte ed è ciò che abbiamo fatto”.

