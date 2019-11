Floriana Secondi invita Daniele Pompili a Le Iene: lui replica con un video shock su Instagram Story

Floriana Secondi e Daniele Pompili sono sempre in guerra sui social, dopo le puntate infuocate di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Messaggi, chat private, foto del passato, accuse pesanti, denunce, controquerele, critiche al vetriolo contro Barbara D’Urso e Riccardo Signoretti, e ora è spuntato anche un video shock davvero scoppiettante e molto imbarazzante!

Guerra senza esclusioni di colpi tra Floriana e Daniele

Floriana ha sempre smentito di aver avuto una storia con Daniele, rivelando in diretta tv a Domenica Live che è gay: «Lui è omosessuale. Non c’è nulla di male. Io sposo il mondo gay so quanta difficoltà c’è dietro ogni cosa. Avevo capito, anche quando siamo stati insieme, che c’era un problema. Lui alla madre mi ha presentata come fidanzata, pensavo fosse per nascondere il suo modo di vivere». L’ha accusato di essere uno stalker, ricattatore e bugiardo seriale in merito al video hot finito su OnlyFans. Daniele ha smentito tutte le accuse e ha chiesto più volte a Barbara D’Urso di invitarlo in studio per un confronto definitivo con la vincitrice del Grande Fratello.

Floriana annuncia: “Sto perdendo la pazienza”

L’ex gieffina e opinionista tv è davvero infuriata e sul suo profilo Instagram ha scritto: “Sto perdendo la pazienza!!! Voglio essere lasciata in pace… lo stalking è un reato!!! Questa chat dimostra che già nel 2013 subivo certi giochetti diffamanti… già nel 2013 il signore in questione aveva dato falsa notizia di un mio film po**o sempre con le solite foto rubate dal suo telefono (fatte da un suo autista) […]”.

Per poi lanciare un appello al suo presunto ex fidanzato Daniele: “Vuoi venire con me alla Iene? Vergognati!!! Se non la smetti, vado avanti”.

Daniele vs Floriana: “Ti definisci paladina dei gay e usi termini omofobi”

Ospite a Mucca Radio Late Show, Daniele ha parlato dei messaggi omofobi ricevuti da Floriana Secondi. “Che una che si dichiara paladina dei gay usi termini omofobi è una cosa schifosa e meschina – ha dichiarato il fotomodello -. A mio avviso lei non doveva utilizzare queste frasi omofobe nei miei confronti. Questa è una cosa brutta anche verso tutta la comunità LGBT. Tra l’altro ha usato questi termini omofobi nei confronti del direttore di un settimanale, Riccardo Signoretti”.

Pompili ha poi aggiunto: “Ribadisco che i termini omofobi non vanno mai usati. Soprattutto non deve usarli chi si definisce paladina dei gay. Non ha mai chiesto scusa. Dopo che io ho mostrato le prove lei ha usato frasi omofobe nei miei riguardi.

Lei sta giocando su questa cosa anche per visibilità. Ogni settimana rimanda il discorso per tornare in puntata. Io voglio che lei chieda scusa a tutta la comunità LGBT per le offese che ha detto. Tanti locali gay l’hanno ospitata pagandola”.

Lei ha replicato alle accuse sempre alla stessa radio e ha condiviso uno scatto social accompagnato dalla seguente didascalia: “Non sputare in cielo che in faccia ti torna”.

Daniele pubblica il video shock di Floriana

Pompili ha controreplicato a Floriana mediante un video shock condiviso su Instagram Story che lo ritrae in compagnia dell’ex gieffina e di un ex tronista di Uomini e Donne. Daniele ha scritto: “Mi dice che cosa mi sto perdendo. Quando mostrerò il video completo, ne vedremo delle belle… e poi sì che andremo insieme alle Iene”.

Che cosa riserverà il contenuto integrale di questo video così scomodo? Quali segreti nasconde? Il caso approderà di nuovo nei salotti di Barbara D’Urso o direttamente alle Iene come si augurano i protagonisti di questa scabrosa vicenda?

