Franca Leosini tra vacanze, lavoro e teatro

Franca Leosini è una delle conduttrici tv e giornaliste più popolari e amate del piccolo schermo. La conduttrice tv di Storie maledette ha rilasciato un’intervista a La Verità in cui ha parlato di lavoro e vacanze. La moglie di Massimo Leosini ha rivelato che le sue vacanze estive sono molto corte per colpa dei suoi numerosi impegni lavorativi. La mamma vip ha infatti dichiarato: “Andrò in vacanza con mio marito a Capri. Per troppo poco tempo. Ho una casetta lì che vedo 15 giorni l’anno. Lavoro tanto”.

Che cosa fa la regina del noir della televisione per rilassarsi? Legge molto (non perde un Montalbano) e va a teatro. Lei vive a Roma da sola, mentre, suo marito con le figlie vivono a Napoli. La conduttrice tv non vive proprio malissimo il distacco perché “mio marito mi raggiunge appena può. Le mie figlie sono due ragazze felici e ho un marito del tutto disinteressato al mio lato pubblico. Per lui che io faccia le polpette o le storie maledette non fa differenza”.

Franca Leosini non scriverà mai un libro sull’argomento noir. Perché? “Non c’è un grande editore che non me l’abbia proposto facendomi ponti d’oro – ha raccontato la conduttrice tv e giornalista – Ma i libri li scrivo già per la tv. La scrittura è solitudine, concentrazione. Due cose al meglio non le so fare. Mi hanno anche proposto fiction, cinema, teatro. Ma sono gelosa della mia credibilità – ha asserito la presentatrice tv – conquistarla è laborioso, perderla facile. Tutti i direttori di rete hanno sempre rispettato il mio lavoro, anche la decisione di non trasmettere repliche. Riproporre meccanicamente quel dramma sarebbe irrispettoso”.

