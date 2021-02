Francesca Berger vuole perdonare gli errori del marito Helmut: “Sono ancora nella sua mente”

Francesca Berger vuole perdonare gli errori del marito Helmut. La famosa scrittrice, giornalista e regista ne ha parlato durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. La moglie del celebre attore ed ex modello austriaco Helmut Berger, pseudonimo di Helmut Steinberger, ha però lanciato un vero e proprio ultimatum: “Fatti vivo o questa volta chiedo il divorzio”.

Francesca Berger – Foto: Facebook

Come ben ricorderete il celebre attore bisessuale Helmut Berger, diventato un’icona del cinema negli anni Sessanta e Settanta grazie ai film come La caduta degli dei di Visconti e Il Giardino dei Finzi Contini di De Sica, e Francesca si sono sposati in gran segreto nel 1994. La coppia si è poi separata nel 1997 a causa dei noti problemi di Helmut Berger con l’alcolismo e anche per colpa di un tradimento.

L’ex partner del regista e conte italiano Luchino Visconti, Helmut Berger, si è poi sposato nell’agosto 2015 con l’amico Florian Wess ed è stato di conseguenza denunciato dalla moglie Francesca per bigamia.

Pensa ancora che Helmut sia il Diavolo? Francesca Berger ha risposto a questa domanda alla rivista Nuovo: “Non rinnego quella dichiarazione. In qualche modo il diavolo mi gira sempre intorno e si è incarnato in Helmut come in nessun altro. Voglio però concedergli una tregua, perché diversi episodi mi hanno fatto intuire che io sia ancora nella sua mente”.

Al tempo stesso la scrittrice è disposta a perdonarlo: “Credo che la vita sia troppo breve per trascorrerla senza amore e senza chi ci conosce davvero. Vorrei dire a Helmut che non è vero che al passato non c’è rimedio e che è giunto il momento di abbattere le barriere – ha aggiunto la famosa regista e scrittrice Francesca Berger -. […] Adesso gli abbracci sono vietati, ma le confesso che, se domani potessimo tornare a donarli, la prima stretta la rivolgerei ad Helmut”.

Helmut e Francesca faranno pace dopo anni di tempeste, veleni e accuse al vetriolo?

Stay tuned per saperne di più!