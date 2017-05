Francesca Cioffi del Grande Fratello presenta la figlia Maria Rita

Francesca Cioffi del Grande Fratello 13 ha descritto la sua grandissima gioia di essere diventata mamma per la prima volta al settimanale di gossip Vero. L’ex gieffina è diventata mamma di Maria Rita a gennaio 2017. “Ha portato tantissima gioia in casa – ha detto Francesca -, c’è allegria. Ma dal 14 gennaio non abbiamo mai più dormito. E’ una bimba molto attiva, e in questo mi somiglia. Anche io ho sempre dormito poco. La notte spesso siamo in piedi. E ho trovato una strategia un po’ particolare per tranquillizzarla. Ci facciamo tantissimi selfie. Le piace molto, ride. Ho milioni di foto scattate durante la notte. Ma, devo dire la verità, sono davvero stanca”.

“Non pensavo – ha asserito Francesca Cioffi -, eppure sono una mamma molto apprensiva. Soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione. Penso sempre che non mangi abbastanza. Maria Rita prende il latte artificiale, perché purtroppo ho avuto alcuni problemi alla tiroide che non mi hanno permesso di allattarla al seno. Per me è stato un dolore, ho pianto molto. L’ho potuta allattare solo per due mesi, era un momento tutto nostro”.

Sui social, Francesca ha condiviso alcune foto e video della baby vip.

Per il momento la coppia non vuole un altro figlio. Perché? “Credo che Maria Rita resterà figlia unica – ha detto l’ex gieffina a Vero – Il parto è stata una sofferenza unica, che per ora non ho dimenticato. Poi si vedrà…”.

IL RICORDO DELL’ESPERIENZA AL GF13

Al settimanale Vero la neo mamma vip ha ricordato la sua esperienza al Grande Fratello. “Per me il reality è stata un’esperienza meravigliosa – ha detto Francesca -, che ricorderò per tutta la vita. Mi sono divertita molto, la rifarei altre mille volte. Mi ha dato tanto, soprattutto un’amicizia speciale, quella con Mia Cellini con cui ci vediamo e ci sentiamo molto spesso. Ma il GF non mi ha cambiata – ha aggiunto -, anche se in parte speravo che lo facesse. Sono sempre la stessa, solare, energica e un po’ superficiale. Le persone mi riconoscono per strada, mi fermano per fare foto, mi conoscono. Ma rimango una persona molo semplice che ora vuole dedicarsi prima di tutto alla famiglia. Ho anche imparato a cucinare, cosa che prima non amavo fare”.

LA NASCITA DELLA SUA STORIA CON ENZO ROBERTO

Com’è nata la sua storia con Enzo Roberto? “Mi vide ed ebbe un vero e proprio colpo di fulmine – ha spiegato Francesca Cioffi a Vero – Fece il giro dell’angolo e mi fermò dicendomi: ‘Scusa, ma io mi sono innamorato di te’. A me non piaceva per niente, e invece poi… Piano piano mi sono innamorata. All’inizio ero molto diffidente. Ci siamo dati il primo bacio dopo oltre quattro mesi. Difficilmente in amore mi butto, sono una ragazza molto tradizionale. Mi piace essere corteggiata, cercata. Ho capito dopo non molto che Enzo era davvero perfetto, non vedevo in lui alcun difetto. E così mi sono innamorata e dopo un paio d’anni è arrivata la proposta di matrimonio“.

Auguri!