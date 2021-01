Francesca Cipriani attacca Antonella Elia: “È pazza e va curata”

Francesca Cipriani ha attaccato duramente l’opinionista fissa del Grande Fratello Vip 5, la showgirl Antonella Elia, per la furiosa e vergognosa litigata in tv con Samantha De Grenet durante una recente puntata del famoso e chiacchieratissimo reality show di Canale 5. Francesca Cipriani ha fatto a pezzi Antonella Elia su Twitter.

Francesca Cipriani contro Antonella Elia

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Francesca Cipriani ha cinguettato: “Antonella Elia mi hai veramente delusa, mi eri simpatica ma dopo stasera ti reputo veramente cattiva. Mi hai delusa tanto tanto. Non puoi offendere una persona per l’aspetto fisico, una donna che ancora sta superando la paura di morire, lo stress e tutto quello che possa esistere per sconfiggere il mostro che si chiama tumore”.

Per poi aggiungere: “Ha problemi è pazza, va curata. Ti avrei preso a calci nel sedere. Un’opinionista non può permettersi di dire certe cose. Come si può permettere di offendere una donna malata. Andrebbe cacciata dal Grande Fratello Vip. Stai zitta, se avessi sofferto davvero non ti permetteresti di fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te”.

Benedicta Boccoli contro Antonella Elia

Sono davvero tanti i vip che si sono scagliati duramente contro Antonella Elia. L’attrice Benedicta Boccoli ha asserito: “Hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore, hai avuto una cose terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radio terapia e non stai facendo una cura ormonale come me o Samantha. Parlo quindi di un tema che conosco molto bene. Per vincere una discussione televisiva tirare in ballo questo tema credo che sia una brutta cosa. Non ci fai una bella figura Antonella Elia, capito? Un contraddittorio si vince con altre armi che magari hai. Ti pregherei – ha concluso – che tu tornassi indietro sui tuoi passi e chiedessi scusa”.