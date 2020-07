Francesca Cipriani fulminata da Can Yaman: “Piango tutti i giorni per lui”

Francesca Cipriani è stata letteralmente fulminata dal bellissimo e irresistibile attore turco Can Yaman, a tal punto che piange tutti i giorni per lui. La vincitrice della seconda edizione del programma La pupa e il secchione ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha perso la testa per uno degli uomini più sexy del pianeta. Francesca Cipriani ha conosciuto Can Yaman nello studio tv di Barbara D’Urso, Live.

Can Yaman e Francesca Cipriani – Foto: Instagram

In un’intervista rilasciata di recente a Francesco Fredella su RTL 102.5 ha confessato: “Sono in Puglia, una terra speciale, un mare pazzesco, stavo mangiando perché la cucina è buonissima… poi tornerò a Milano per questioni di lavoro”.

La simpatica naufraga vip dell’Isola dei famosi 2018, Francesca Cipriani ha poi proseguito: “L’amore? Mi piace Can Yaman, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a parlare. Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere – ha aggiunto Francesca Cipriani -, ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso. Dovrò imparare la ricetta delle polpette turche. Devo chiedere a Cristiano Malgioglio di andare ad Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile. Mi ha fulminata con uno sguardo. Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata”.

L’ex concorrente maggiorata del Grande Fratello ha lanciato un appello a Maria De Filippi perché vorrebbe fare la tronista, ma non la tentatrice. Queen Mary raccoglierà il suo appello? Staremo a vedere!