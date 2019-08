Francesca Cipriani imita Elettra Lamborghini, ma il suo twerking in piscina non convince

Francesca Cipriani ha cercato di imitare Elettra Lamborghini, ma il suo twerking in piscina non ha affatto convinto i follower. D’altronde non è affatto facile competere con la regina italiana del twerking.

La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, nonché figlia di Tonino e Luisa Lamborghini, rifiuta l’etichetta di provocatrice e si è autodefinita una brava ragazza dato che non fuma, non si droga e non beve. Qualche mese fa la giudice di The Voice of Italy 2019 aveva mandato in delirio il popolo della Rete con la sua clip super bollente mentre faceva twerking in piscina.

Ora l’ex concorrente maggiorata del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi, Francesca Cipriani, ha cercato di sfidare l‘ereditiera italiana Elettra Lamborghini a colpi di twerking in piscina, ma non è stato affatto facile. Il risultato è stato al di sotto delle aspettative, ma in cambio ha regalato un siparietto davvero molto esilarante e ironico ai suoi numerosi follower.

Non è stato di certo un twerking elettrizzante e scoppiettante come quello di Elettra Lamborghini, ma sicuramente divertente!

Redazione-iGossip