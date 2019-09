Francesca Cipriani su Walter Nudo: “Lui è impegnato e ho iniziato a guardarmi intorno già da un po’”

Francesca Cipriani è tornata a parlare di Walter Nudo al settimanale di gossip Novella 2000 in cui ha dichiarato che lui è impegnato e pertanto ha iniziato a guardarsi intorno già da un po’. L’ex concorrente maggiorata del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi ha affermato: «Ho girato l’Italia, ospite di molti eventi, ma adesso ho bisogno di tirare il fiato e di riposarmi un po’. Ora ho ancora qualche giorno di totale relax in Sardegna e poi mi rimetterò al lavoro. Ho molti progetti in cantiere che spero diventeranno realtà. Mediaset, ormai, è una grande famiglia per me e sicuramente mi aspettano delle belle sorprese».

La simpatica naufraga vip dell’Isola dei famosi 2018, Francesca Cipriani vorrebbe condurre un programma tv di intrattenimento tutto suo dedicato ai bambini.

La vincitrice della seconda edizione del programma tv La pupa e il secchione si è espressa in questi termini su Nudo: «Walter è un uomo impegnato e io ho iniziato a guardami intorno già da un bel po’. In realtà, mi ero infatuata del suo ruolo, del suo personaggio, insomma. Lui non fa per me».

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è ancora single e vorrebbe cercare il suo principe azzurro: «Al momento il mio cuore non batte per nessuno, ma ho voglia di sentire le farfalle nello stomaco. Sto cercando una persona vera. Il mio principe azzurro dev’essere sincero, onesto e perbene. Spero che esista, perché io lo sto aspettando».

Chi sarà il suo nuovo amore?

Redazione-iGossip