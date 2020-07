Francesca Kirchmair su Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: “Durante la quarantena io e lui eravamo ancora fidanzati”

Francesca Kirchmair ha espresso più di un dubbio sulla relazione d’amore del suo ex fidanzato, Giulio Berruti, con l’ex ministra del Governo Renzi Maria Elena Boschi. Per la verità questa neo storia d’amore non è andata giù neanche al leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Francesca, Giulio Berruti e Maria Elena Boschi – Foto: Dagospia.com

Giulio Berruti e Francesca sono stati insieme tre anni. Lo scorso febbraio, però, la loro relazione è entrata in crisi e, complice il lockdown che li ha allontanati fisicamente (lui in Italia, lei negli Stati Uniti), la coppia ha deciso di prendersi una pausa di riflessione trasformatasi poi in un definitivo addio.

“Prima della quarantena io e Giulio eravamo ancora fidanzati – ha raccontato Francesca Kirchmair al quotidiano Il Giornale – eravamo insieme anche alla première del suo film Downhill a New York. Però è anche vero, come ha detto Giulio nella sua intervista qualche mesi fa (a Vieni da Me, ndr) che ci eravamo presi un momento di pausa poco dopo New York per vari motivi personali. Quindi rimanere separati fisicamente, io a casa nostra a Los Angeles e lui in Italia, durante questo periodo brutto legato al Covid, ha cambiato un po’ le dinamiche della situazione”.

Sulla storia d’amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, Francesca ha confessato che è molto strana: “Per quello che riguarda Giulio e me: sì, sono molto sorpresa delle foto che sono uscite negli ultimi mesi. Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po’ strano per me e hanno sicuramente contribuito a far sì che le cose tra me e Giulio rimanessero strane”.

