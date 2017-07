Francesca Michielin felicemente single: “Soli si sta bene”

Francesca Michielin è felicemente single. La vincitrice del talent show X Factor 5 non ha voglia di ansie e di qualcuno al fianco che non la capisce. La 22enne artista di Bassano del Grappa ha lanciato il suo nuovo singolo dal titolo Vulcano e a Vanity Fair ha confessato di essere inquieta, proprio come un cratere.

L’artista di Almeno tu ha spiegato a Vanity Fair: “Se mai dovessi sposarmi non lo direi a nessuno e non metterei nemmeno la fede ma… no. Sono giovane, non ho voglia di ansie, di qualcuno al fianco che non capisce: i tempi, i cambi di programma, la mancanza di attenzione. È un gesto di altruismo. E soli si sta bene. Anche se non si può dire”.

Non è la classica perfettina. “Frequento i kebabbari – ha sottolineato Francesca Michielin -, io. Davanti a un falafel di notte s’imparano un sacco di cose. Una volta mi si avvicina un tipo sconosciuto: Sai la parola più bella del mondo qual è? Pausa. Pensaci bene. È volume. Quello di questo bicchiere. Quello che puoi alzare perché la musica suoni più forte. E allora ho immaginato di metterlo al massimo. Fino a contenere il mare”.

Lo scorso anno è stato davvero molto positivo e splendido per Francesca: “Dopo un 2016 da boato sono tornata a casa. Di colpo, il vuoto: di adrenalina, di desideri, di idee. Era evidentemente un capolinea, la fine di un capitolo. Non ero più un’adolescente, e neanche una giovane donna. Mi sono spaventata: e adesso come mi rimetto in gioco? Che cosa scrivo? Come mi risiedo al pianoforte?”.

Ha ricordato i suoi esordi a X Factor quando aveva soltanto 16 anni: “Ero di una timidezza assoluta, e dimostravo anche meno. Ma adesso non voglio più sembrare quel pulcino intimorito che peraltro non sono mai stata. Da piccola, mia madre reagiva ai miei modi a volte poco gentili e aggressivi proponendomi di frequentare un corso di dolcezza”.