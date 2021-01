Francesca Pascale e Paola Turci si sono lasciate? Amore finito per l’ex compagna dell’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e la famosa cantautrice? Il sito di attualità e gossip Dagospia ha lanciato il rumor: “Il flirt tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale ha acceso l’estate gossippara. Il bacio su uno yacht in Cilento era stato pubblicato dal settimanale Oggi e da quel momento si sono perse le loro tracce”.

“La brava cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi non hanno mai rilasciato dichiarazioni – si legge ancora -. Nessun commento su questa storia che, stando a quanto apprende Dagospia, si sarebbe conclusa. La Turci dopo mesi tornerà in televisione per la prima volta, sarà ospite di Penso che un sogno così il prossimo 11 gennaio su Rai1. Lo show di Giuseppe Fiorello è prodotto dalla Friends&Partners di Ferdinando Salzano, agenzia di cui fa parte anche la Turci”.

Ma è davvero finita tra Francesca Pascale e Paola Turci? Il giornalista del settimanale di cronaca rosa Chi nonché autore televisivo Gabriele Parpiglia ha smentito questo rumor di Dagospia in un articolo pubblicato su Giornalettismo: “Nei giorni scorsi i media avevano lanciato la notizia che la storia d’amore tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex compagna del Premier Silvio Berlusconi, fosse finita. Notizia fake. Le due vanno d’amore e d’accordo e hanno trascorso insieme l’ultimo dell’anno, brindando al nuovo anno unite. Per un felice 2021, di coppia e in coppia”.

Auguri!