Francesca Pascale e Paola Turci stanno insieme. Baci e coccole in vacanza in Cilento per l’ex compagna dell’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e la famosa cantautrice. Le due sono state immortalate dai paparazzi del settimanale Oggi durante la loro vacanza a bordo di un lussuoso mega yacht.

Francesca Pascale dopo Silvio Berlusconi è in love con Paola Turci

La soubrette napoletana di 34 anni, si era legata sentimentalmente all’ex premier Berlusconi (83 anni) nel 2012, ed era rimasta ufficialmente la sua compagna per molti anni. Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati soltanto pochi mesi fa, ma ora la ragazza napoletana è di nuovo in love con Paola Turci.

Dopo che il settimanale Diva e Donna aveva parlato di un’amicizia “segreta e decisamente speciale” tra Francesca e Paola Turci, ora è il magazine Oggi a pubblicare le foto di baci e tenerezze a bordo di Lucky, lo yacht Sanlorenzo 78 di 25 metri. Per affittare la barca servono ben 60mila euro la settimana. A bordo, oltre loro, solo il comandante, un marinaio e lo chef.

Oggi ha rivelato: “Francesca Pascale e Paola Turci si baciano! Le immagini esclusiva della nuova coppia (alla quale pochi credevano…) sono pubblicate in esclusiva sul settimanale Oggi in edicola. E non lasciano spazio a dubbi. Le due donne sono in vacanza in Cilento. Le immagini esclusive su Oggi in edicola mostrano l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi Francesca Pascale e l’amica Paola Turci che si baciano e si scambiano affettuosità. Un grande yacht da 25 metri, Francesca Pascale e Paola Turci se la godono su questa nave che si può noleggiare a 60mila euro alla settimana: E si conferma così quella che Oggi aveva già definito nelle scorse settimane un’amicizia molto speciale”.

Evviva l’amore! Auguri alla neo coppia lesbo del jet set italiano!